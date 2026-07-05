In uno degli stand del MonzaCon si trovano replica di armi e oggetti iconici provenienti da cinema, manga e videogiochi. Tra le esposizioni ci sono katane, spade, scudi e armature realizzate con precisione. L’area è frequentata da appassionati che osservano e scattano foto alle riproduzioni di oggetti come il martello di Thor e la katana di Karate Kid. Nessuna delle esposizioni è a scopo di combattimento, ma esclusivamente da collezione o da esposizione.

Tra le corsie affollate del MonzaCon c’è uno stand che cattura facilmente lo sguardo degli appassionati. Espone katane, spade, scudi, armature e oggetti iconici del cinema, dei manga e dei videogiochi, riprodotti con straordinaria fedeltà. È quello di Luka’s Fantasy Store, negozio di via Pesa del Lino che rappresenta una delle realtà più vivaci del settore. "I nostri prodotti nascono da ciò che amiamo – racconta il fondatore Gianluca Aprea, 32 anni, monzese –. Cerchiamo di offrire articoli originali, esclusivi e spesso difficili da trovare altrove. Qui stanno andando fortissimo gli spadoni: colpiscono il pubblico appena li vede". Tra gli oggetti più ricercati spiccano riproduzioni da collezione, perfettamente conformi alla normativa, come la katana di Karate Kid, il martello di Thor e le armi ispirate ai grandi anime giapponesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il martello di Thor e la katana di Karate Kid

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