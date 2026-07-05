S embra che nell’Estate 2026 ogni occasione sia buona per legarsi qualcosa in vita. Prima è arrivato il foulard, annodato al posto della cintura sopra pantaloni, gonne e abiti leggeri. Ora quel gesto si fa più preciso e riporta nel guardaroba un accessorio che sembrava rimasto sospeso tra abiti da cerimonia e vecchi ricordi: la fusciacca. Come abbinare il foulard: i 5 styling più originali per trasformare la sciarpa di seta in protagonista del look X Lunga, morbida, scenografica, si annoda sul punto vita, stringe la silhouette e spezza la semplicità dei look composti da pochi pezzi. Non è una cintura, non è una sciarpa, non è un pareo. È un lembo di tessuto pensato per cambiare il ritmo di un outfit. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con la fusciacca: l’accessorio strategico non solo per le cerimonie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il ristorante La Sonrisa oggi ha chiuso definitivamente. Le cerimonie al Castello delle Cerimonie spostate in altre strutture

L’accessorio del giorno: una borsa versatile, anticonvenzionale e dalla firma importanteUna nuova versione della borsa “Bonnie” di Prada Estate 2026 è stata presentata, diventando rapidamente tra le più apprezzate tra le it bag di lusso.

Temi più discussi: Sembra un telo mare appena arrotolato, ma è il vestito più furbo da mettere in valigia; Come vestirsi quando fa molto caldo, idee di outfit ispirati dalle star. FOTO; Il look estivo più bello di Lady Diana nel giorno del suo 65esimo compleanno; I look Nineties di Elle Woods sono attuali anche dopo 25 anni. Curiosità e retroscena dal dietro le quinte, pink, della nuova serie tv Elle.

Nel corso della sua carriera, che copre circa due decadi ,Taylor Swift ha flirtato molte volte con il ruolo della sposa e indossato abiti e beauty look degni del grade giorno. Prima che arrivi davvero il momento del suo sì, ripercorriamo tutte le volte in cui è andata x.com

Il look del giorno, con i bermuda eleganti per sopravvivere all’afaAAA soluzioni stilistiche contro il caldo cercasi. Con l’inesorabile aumento delle temperature, torna puntuale una domanda: è possibile vestirsi bene anche con l’afa? La risposta affermativa dipende s ... iodonna.it

Il look del giorno, con la maglia da calcio che segna il gol di stile dell’EstateLa maglia da calcio è il capo moda dell’estate 2026: dal look Balenciaga al soccercore, idee per abbinarla anche fuori dal campo dei mondiali. iodonna.it

Ho fatto alcuni autoritratti a diverse ore del giorno! reddit