Dopo otto anni alla guida del liceo “Buonarroti”, il preside Alessandro Salerni si è dimesso per andare in pensione. La comunità scolastica ha organizzato un saluto ufficiale, ricordando il suo operato e il tempo trascorso alla guida dell’istituto. Non sono stati annunciati nuovi incarichi o sostituzioni. La scuola continuerà le attività senza interruzioni, mentre si attende l’arrivo del nuovo dirigente.

Dopo 8 anni alla guida del Liceo Filippo Buonarroti, il dirigente scolastico Alessandro Salerni (foto) va in pensione. A salutarlo è la comunità scolastica dell’istituto, che ha ripercorso il suo percorso alla presidenza e il lavoro portato avanti negli ultimi anni. "Dopo 8 anni di presidenza, il professor Salerni va in pensione, lasciando quello che è il liceo più scelto dai giovani di Pisa ". Un dato richiamato anche in vista del prossimo anno scolastico: "Le ben 14 nuove classi prime previste per il prossimo anno scolastico rappresentano un risultato straordinario, al quale il professor Salerni ha contribuito. Il dirigente si è impegnato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il liceo “Buonarroti“ saluta il preside Salerni

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