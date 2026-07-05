Il giudizio finale è arrivato Studente romano si presenta alla maturità su un baldacchino portato a spalla dagli amici Video virale con qualche polemica
Durante l’esame di maturità, uno studente romano si è presentato alla prova orale su una sedia gestatoria con un baldacchino portato a spalla dagli amici. L’episodio è stato ripreso in un video diventato virale, suscitando alcune polemiche. L’evento ha coinvolto Matteo Iacopini, studente del liceo “Farnesina”, che si è definito “marchese” sui social. La scena ha attirato l’attenzione di molti utenti online.
All’esame orale della Maturità c’è anche chi – in queste ore – si è presentato su una sedia gestatoria vaticana con baldacchino. La stramba ed ironica idea è di Matteo Iacopini, studente del liceo “Farnesina” di Roma e c reator sui social tanto da definirsi “marchese”. Ad aiutarlo quattro ragazzi che hanno sostenuto trionfalmente il padiglione e due ragazze con tanto di foglie di palma alla mano. Un ingresso a scuola decisamente teatrale che ha attirato l’attenzione di molte persone nella zona di ponte Milvio che si sono trovate davanti ad un “giullare” che urlava: “Udite, udite dalle antiche terre della contea di Etruria avanza oggi il marchese Matteo Iacopini armato di sapere, coraggio e una discutibile quantità di ansia per l’esame orale della Maturità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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