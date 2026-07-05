Il fenomeno del Monumental Wedding | l’Élite che privatizza la grande bellezza italiana

Da lifeandpeople.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una piazza viene chiusa al pubblico e riservata a un matrimonio esclusivo per un fine settimana, privando così l’accesso a chiunque altro. Questo tipo di evento, noto come “Monumental Wedding”, coinvolge spesso location di grande valore storico e artistico, che vengono privatizzate temporaneamente per cerimonie di lusso. La pratica solleva questioni sulla gestione e l’uso di beni pubblici, limitando l’uso collettivo di spazi che sono di proprietà di tutti.

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Life&People.it Quando una piazza smette di essere pubblica non è una promessa che vale per sempre, finché morte non ci separi, spesso è solo per un weekend. I cancelli si chiudono, i droni vengono bloccati a distanza di sicurezza, i passanti deviano su percorsi alternativi che nessuno aveva preventivato. E dentro, tra fiori che costano quanto un appartamento e champagne trasportato con voli privati, si celebrano matrimoni che assomigliano più a una sfilata di Haute Couture che a una cerimonia nuziale. I monumental wedding, queste cerimonie che utilizzano i monumenti italiani più iconici come scenografia esclusiva, sono da tempo tra i fenomeni di costume più discussi e controversi. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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