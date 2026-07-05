Il direttore sportivo del Sassuolo ha annunciato la scelta di un allenatore giovane e innovativo, definendolo di grande valore e dotato di valori importanti. La decisione è stata influenzata sia dalle competenze tecniche che dai principi personali del professionista, considerati fondamentali per il nuovo progetto della squadra. La società ha puntato su un profilo che combinasse capacità e integrità, con l’obiettivo di rafforzare la direzione tecnica e i valori del club.

SASSUOLO "Allenatore di grande valore, giovane e innovativo, e persona con valori importanti". L’uno, il valore, e gli altri, i valori, a sentire il Direttore Sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, hanno contribuito a fare (re)incontrare Alberto Aquilani e il Sassuolo Calcio. Ai tempi Aquilani giocava, e fece mezza stagione in neroverde, nell’Eurosassuolo di Eusebio Di Francesco, mentre Palmieri sottendeva ai destini del settore giovanile. Si ritrovano oggi, l’uno di fianco all’altro, nella sala stampa del Mapei Football Center: Aquilani da tecnico che si appresta a debuttare su una panchina di Serie A, Palmieri da Direttore Sportivo della prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ds Palmieri "Scelto un profilo giovane ed innovativo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sassuolo La lunga estate del ds PalmieriIl Sassuolo si prepara alla prossima finestra di mercato, con il direttore sportivo che sta monitorando diversi profili.

LIVE Milan – Amorim il profilo scelto per la panchina. Contatti per KröscheIl Milan ha scelto Amorim come possibile nuovo allenatore, mentre sono in corso contatti con Krösche.

Temi più discussi: Sassuolo, ds Palmieri: Muharemovic senza giusta offerta resta con noi; Ekhator: Venire alla Juve è la scelta migliore per la mia carriera; Sassuolo, il ds Palmieri: Ecco perché abbiamo riscattato Muric, poi parla di Ismael Koné; Milan Futuro, ufficiale la separazione con Oddo.

Il ds Palmieri Scelto un profilo giovane ed innovativoSASSUOLO Allenatore di grande valore, giovane e innovativo, e persona con valori importanti. L’uno, il valore, e gli altri, i ... msn.com

Sassuolo Palmieri: L’obiettivo resta salvarsiIl ds: Piedi per terra, poi se arriva qualcosa in più tanto di guadagnato. Oggi al Mapei Football Center la presentazione di Aquilani . msn.com