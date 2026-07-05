Il Ds del Como rivela | Liberali ci ha scelto ecco perché lo abbiamo preso noi

Il Como ha annunciato di aver scelto Liberali, spiegando che la decisione è stata presa in base alle sue qualità. La società sta rafforzando la rosa con diversi acquisti in vista della prima partecipazione alla Champions League. La campagna di mercato continua con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la competizione europea. La squadra lavora per essere pronta, mentre il club comunica ufficialmente le strategie di rafforzamento.

Il Como si sta muovendo intensamente sul mercato. I lariani disputeranno la prima Champions League della propria storia e per arrivare pronti hanno messo e metteranno a segno diversi colpi importanti e in prospettiva. Dopo aver confermato Cesc Fabregas in panchina e Nico Paz sulla trequarti, un nuovo nome si è aggiunto all'organico comasco: quello di Mattia Liberali. Il trequartista classe 2007, dopo un'ottima stagione al Catanzaro, ha deciso di effettuare il grande salto in Serie A, che però non farà con i colori rossoneri, con i quali è cresciuto. A spiegare il motivo per cui il Como ci ha puntato fortemente è stato il loro direttore sportivo, Carlalberto Ludi, intercettato all'evento benefico "United for Meyer": " Battaglia per Liberali con il Milan? Non stiamo combattendo con nessuno, controlliamo le nostre cose. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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