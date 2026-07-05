Il discorso di Trump | L' America non sarà mai un Paese comunista

Durante un discorso al Lincoln Memorial in occasione dei 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza, un ex presidente ha affermato che l'America non diventerà mai un paese comunista. Ha dichiarato che non vogliono i comunisti e che non ne hanno bisogno, sottolineando che il paese non cambierà il suo sistema politico. Le sue parole sono state rivolte a un pubblico presente al memoriale.

"Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventerà mai un Paese comunista". Sono le parole di Donald Trump, nel suo discorso per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza al Lincoln memorial. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. "Nei quasi sei anni della mia presidenza, ho difeso con estrema fermezza il Secondo Emendamento", che garantisce ai cittadini il diritto di possedere e portare armi. "Non l'hanno toccato affatto. Non è stato facile, ma lo abbiamo protetto e continueremo a farlo con forza e cautela. Nel corso... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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