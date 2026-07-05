il corsiero del sole napoletano

Un simbolo della tradizione napoletana, il cavallo rampante rappresenta un’icona storica e culturale della città. È presente in molte rappresentazioni e simboli locali, collegato alle radici e all’identità della comunità. La figura del cavallo, spesso raffigurata in posizione rampante, è utilizzata anche in araldica e stemmi, testimonianza della sua lunga presenza nel patrimonio visivo e storico di Napoli.

L’anima indomita di Napoli tra storia e leggenda Nel cuore della simbologia napoletana, vive un’icona potente, capace di galoppare attraverso i secoli unendo passato e presente: il cavallo rampante. E’ una delle espressioni più autentiche dell’identità partenopea, un emblema di forza, libertà e di un’appartenenza che travalica i confini della geografia per farsi emozione e sentimento. Le radici. Le nostre radici affondano nel terreno fecondo della Magna Grecia, dove il cavallo era: Quando guardiamo al cavallo rampante di Napoli, stiamo ascoltando l’eco di un nitrito che risale alle origini greche di Parthenope. Una vibrazione che attraversa la storia per ricordarci che la nostra anima è, per natura, indomita e selvaggia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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