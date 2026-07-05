Il cordoglio della comunità | Il restauro del duomo sua eredità concreta

La comunità reggiana ha espresso cordoglio per la scomparsa del vescovo emerito Adriano Caprioli. In queste ore sono state condivise numerose parole di affetto e ricordi riguardo alla figura religiosa. Il restauro del duomo è stato ricordato come un’opera concreta della sua eredità. La città si è stretta intorno alla famiglia e alle persone vicine, lasciando spazio a testimonianze di stima e riconoscenza.

Sono innumerevoli i ricordi e le parole di affetto che la comunità reggiana ha speso in queste ore per la scomparsa del vescovo emerito Adriano Caprioli. Un gigante della fede che sapeva trasmettere, in modo discreto, il suo amore per la Chiesa, soprattutto quella reggiana che si stringe in preghiera: "In comunione con l’Arcivescovo Giacomo Morandi – dice il vicario generale monsignor Giovanni Rossi –, ci uniamo nella preghiera affidando monsignor Adriano alla misericordia di Dio, grati per il suo lungo e generoso ministero e per gli anni in cui è stato guida e pastore nella nostra Diocesi ". Chi ha lavorato fianco a fianco a monsignor Caprioli, è stato don Daniele Casini, per anni parroco in centro storico e segretario del vescovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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