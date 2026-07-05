Il 4 luglio secondo Trump | Ho salvato l?America da immigrati e comunisti

Il 4 luglio, Donald Trump ha tenuto un discorso davanti a Mount Rushmore, in South Dakota, in cui ha affermato di aver salvato l’America da immigrati e comunisti. Il discorso, durato a lungo, è stato pronunciato alla vigilia della festività nazionale. Trump ha descritto la sua azione politica come una difesa contro presunte minacce provenienti da gruppi e ideologie considerate avverse agli Stati Uniti. Non sono stati riportati altri dettagli o interventi durante l’evento.

Alla vigilia del 4 luglio Donald Trump ha voluto tenere un discorso lungo e apocalittico ai piedi di Mount Rushmore, il monumento del South Dakota con scolpiti i volti di Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln. Di fronte ai quattro presidenti, mentre gli F-35 della Guardia Nazionale del South Dakota sorvolavano la valle e dagli altoparlanti uscivano brani di ACDC e Lynyrd Skynyrd, il presidente ha parlato per mezz'ora, quasi tutta dedicata al pericolo del comunismo. «Il partito comunista è composto da immigrati illegali, criminali e da tutti quelli che non hanno voglia di lavorare». E ieri, poco prima di salire sul palco a Washington, ha attaccato di nuovo l'Europa sulla questione immigrati, interpellando in modo indiretto anche Leone XIV che aveva parlato proprio dell'importanza dell'immigrazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Il discorso di Donald #Trump al Monte Rushmore apre il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli #Usa festeggiano il loro 250esimo anniversario. Un Paese, secondo Trump, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. #4l x.com

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Dal 2016, ho combattuto una battaglia del 4 luglio ogni anno a Empire. Ecco alcuni dei miei screenshot preferiti nel corso degli anni reddit

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