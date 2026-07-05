Ieri in Campania si sono verificati episodi di spaccio tra le province di Benevento e Caserta. Nel frattempo, si è svolto il Gay Pride con la partecipazione di una nota figura pubblica. A Avellino, è stata ribadita la condanna a qualsiasi forma di violenza contro le donne. Non sono stati segnalati altri eventi di rilievo o interventi ufficiali nelle altre aree della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 4 luglio 2026. Avellino – “Ad Avellino non c’è spazio per nessuna forma di violenza contro le donne”. Con queste parole il sindaco di Avellino, Nello Pizza, è intervenuto dopo la denuncia presentata da una cittadina ucraina che ha riferito di aver subito una presunta violenza in Piazza Libertà. (LEGGI QUI) Benevento – Nuovo blitz antidroga a Montesarchio, dove i Carabinieri del locale Comando hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. (LEGGI QUI) Caserta – Nella scatola metallica avvolta da nastro adesivo che proteggeva due calamite, i militari trovano quattro dosi di cocaina, quattro dosi di crack e due dosi di hashish. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Ieri in Campania: allarme spaccio tra Benevento e Caserta. Luxuria al Gay Pride

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