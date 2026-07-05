I pronostici di domenica 5 luglio | ottavi di finale Mondiali 2026

I pronostici di domenica 5 luglio, proseguono gli ottavi di finale con Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra Il programma degli ottavi di finale del Mondiale propone due sfide molto interessanti, con pronostici differenti. In Brasile-Norvegia la Seleção parte favorita, ma difficilmente avrà vita facile contro una nazionale che ha dimostrato di saper sfruttare ogni occasione in fase offensiva. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Il Brasile di Carlo Ancelotti dispone di maggiore qualità tecnica di un reparto offensivo capace di creare numerose occasioni da gol. La Norvegia, però, arriva a questo appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato la Costa d’Avorio e può contare su uno dei centravanti più prolifici del panorama internazionale, Erling Haaland, elemento in grado di colpire anche con pochi palloni giocabili. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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