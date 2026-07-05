Hamilton graziato dai Commissari F1 dopo il GP Silverstone | la classifica della gara non cambia

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lewis Hamilton ha ricevuto solo una reprimenda dai Commissari FIA dopo il GP di Silverstone, evitando una penalità di 5 secondi. La decisione non ha modificato la classifica finale della gara, che rimane invariata. La FIA ha valutato il comportamento del pilota durante la corsa senza applicare ulteriori sanzioni. La classifica definitiva non è stata alterata dalla decisione dei commissari.

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Lewis Hamilton evita la penalità di 5 secondi dopo il GP di Silverstone: i Commissari FIA gli infliggono solo una reprimenda e la classifica finale della gara resta invariata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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