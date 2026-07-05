Un ultraleggero ha sorvolato un'area aerea molto controllata di Pechino, sfiorando un aereo di linea prima di schiantarsi contro il grattacielo più alto della città. L’incidente si è verificato senza che ci fosse un contatto con altri voli, ma ha causato danni all’edificio e ha provocato la morte del pilota, che soffriva di insonnia cronica e ansia. L’aereo ha colpito l’edificio senza precedenti incidenti aerei in quella zona.

Una traiettoria folle nel cuore di uno degli spazi aerei più sorvegliati e blindati del pianeta, culminata non solo nello schianto contro l’edificio più alto della capitale cinese, ma anche in un catastrofico e sfiorato disastro ad alta quota. Il velivolo leggero che si è abbattuto contro la CITIC Tower di Pechino ha incrociato pericolosamente la rotta di un Airbus A330 della Hainan Airlines carico di passeggeri, arrivando a una distanza limite di appena 457 metri e costringendo il volo di linea a una disperata risalita d’emergenza. A rivelare la gravità della collisione sfiorata sono i network internazionali T he Guardian e CNN, che citano i dati di tracciamento radar e i report delle agenzie di stampa globali, sollevando pesanti interrogativi sulle falle dei sistemi di difesa aerea della superpotenza asiatica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha sfiorato la collisione con un aereo di linea e si è schiantato contro il grattacielo più alto della città. Il pilota soffriva d’insonnia cronica e ansia, è morto sul colpo”: i dettagli dell’incidente di un ultraleggero a Pechino

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