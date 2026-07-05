Ha sfiorato la collisione con un aereo di linea e si è schiantato contro il grattacielo più alto della città Il pilota soffriva d’insonnia cronica e ansia è morto sul colpo | i dettagli dell’incidente di un ultraleggero a Pechino

Da ilfattoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ultraleggero ha sorvolato un'area aerea molto controllata di Pechino, sfiorando un aereo di linea prima di schiantarsi contro il grattacielo più alto della città. L’incidente si è verificato senza che ci fosse un contatto con altri voli, ma ha causato danni all’edificio e ha provocato la morte del pilota, che soffriva di insonnia cronica e ansia. L’aereo ha colpito l’edificio senza precedenti incidenti aerei in quella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una traiettoria folle nel cuore di uno degli spazi aerei più sorvegliati e blindati del pianeta, culminata non solo nello schianto contro l’edificio più alto della capitale cinese, ma anche in un catastrofico e sfiorato disastro ad alta quota. Il velivolo leggero che si è abbattuto contro la CITIC Tower di Pechino ha incrociato pericolosamente la rotta di un Airbus A330 della Hainan Airlines carico di passeggeri, arrivando a una distanza limite di appena 457 metri e costringendo il volo di linea a una disperata risalita d’emergenza. A rivelare la gravità della collisione sfiorata sono i network internazionali T he Guardian e CNN, che citano i dati di tracciamento radar e i report delle agenzie di stampa globali, sollevando pesanti interrogativi sulle falle dei sistemi di difesa aerea della superpotenza asiatica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha sfiorato la collisione con un aereo di linea e si 232 schiantato contro il grattacielo pi249 alto della citt224 il pilota soffriva d8217insonnia cronica e ansia 232 morto sul colpo i dettagli dell8217incidente di un ultraleggero a pechino
© Ilfattoquotidiano.it - “Ha sfiorato la collisione con un aereo di linea e si è schiantato contro il grattacielo più alto della città. Il pilota soffriva d’insonnia cronica e ansia, è morto sul colpo”: i dettagli dell’incidente di un ultraleggero a Pechino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Collisione in volo tra due jet negli Stati Uniti: il video dellincidente durante l'air show

Video Collisione in volo tra due jet negli Stati Uniti: il video dellincidente durante l'air show

Notizie e thread social correlati

Pechino, morto pilota dell’aereo leggero che si è schiantato contro grattacieloIl pilota di un aereo leggero è morto dopo che il velivolo si è schiantato contro il grattacielo più alto della capitale cinese.

Pechino, aereo si schianta contro il grattacielo più alto della città: dalla Cina continua il vuoto informativoCinque giorni dopo, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulla tragedia avvenuta a Pechino, quando un piccolo aereo si è schiantato...

Argomenti più discussi: Aereo contro grattacielo a Pechino, cosa è emerso da dati di tracciamento: Sfiorata collisione con volo di linea; Bloomberg: il velivolo schiantatosi su grattacielo a Pechino aveva sfiorato collisione con aereo Hainan Airlines; Aereo contro grattacielo a Pechino, sfiorata collisione con volo di linea: cosa emerge dai dati.

Aereo contro grattacielo a Pechino, cosa è emerso da dati di tracciamento: Sfiorata collisione con volo di lineaIl piccolo aereo schiantatosi contro un grattacielo di Pechino avrebbe sfiorato la collisione con un volo di linea ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web