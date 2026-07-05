GUIDA TV 5 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Notizia in breve

Questa sera in televisione sono previsti diversi programmi su Rai, Mediaset, La7 e Discovery. La programmazione comprende vari show, film e approfondimenti, con orari diversi per ogni rete. La guida TV di BubinoBlog fornisce dettagli su tutte le trasmissioni in onda, invitando gli spettatori a scegliere cosa seguire. Non sono stati annunciati cambiamenti improvvisi o cancellazioni di programmi previsti.