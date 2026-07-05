GUIDA TV 5 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog.altervista.org 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera in televisione sono previsti diversi programmi su Rai, Mediaset, La7 e Discovery. La programmazione comprende vari show, film e approfondimenti, con orari diversi per ogni rete. La guida TV di BubinoBlog fornisce dettagli su tutte le trasmissioni in onda, invitando gli spettatori a scegliere cosa seguire. Non sono stati annunciati cambiamenti improvvisi o cancellazioni di programmi previsti.

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Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 22:00 00:20 Brasile-Norvegia Notti Mondiali Calcio Talk Show Rai2 21:00 00:15 Elsbeth 1ªTv Il Commissario Lanz Serie Tv Serie Tv Rai3 21:15 23:15 PresaDiretta Estate  R Tg3 Inchieste Notiziario Rete 4 21:30 23:50 Delitti ai Caraibi 4 1ªTv Lo Squalo 2 Serie Tv Film Canale 5 21:50 00:30 Racconto di una Notte 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 23:30 La Rivolta delle Ex Le Amiche della Sposa Film Film La7 21:15 22:15 House of Trump J.F.K. Revisited Doc. Doc. Tv8 21:40... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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