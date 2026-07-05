Mentre il conto alla rovescia ci avvicina inesorabilmente al 19 novembre 2026 (e mentre i lavoratori di GTA sono in fermento ), una delle preoccupazioni più grandi che ronza nella testa dei fan storici di Grand Theft Auto VI è appena tornata a galla in modo prepotente. Il timore che le nuove avventure a Vice City possano essere “troppo ripulite” o politicamente corrette rispetto al passato non è più solo una teoria da forum, ma ha trovato una sponda indiretta nelle parole di chi quel mondo ha contribuito a crearlo. Nelle scorse ore, Michael Unsworth — l’ex vice-presidente del reparto scrittura di Rockstar Games, che ha lasciato lo studio durante le fasi calde dello sviluppo di GTA 6 — ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti sul futuro degli open world moderni, accendendo una discussione infuocata nelle community americane. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - GTA 6 sarà troppo “buonista”? L’allarme dell’ex autore fa tremare i fan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

GTA 6, cresce l’attesa per il terzo trailer: un dettaglio di YouTube fa sognare i fanUn dettaglio su YouTube ha alimentato le speculazioni riguardo al terzo trailer di GTA 6, previsto per il 25 giugno.

Leggi anche: “Voglio questo”. Trump fa tremare l’America e il mondo intero. È pieno allarme

Temi più discussi: I nuovi screenshot di GTA VI sono troppo belli per provenire da PS5 o Xbox?; Due negozi non venderanno GTA 6 perché non c'è disco nella scatola; GTA 6, preordini aperti in Italia: ecco prezzo in euro e bonus; Ma GTA 6 si può giocare anche su PlayStation 4?.

Adesso posso andare a letto felice, dopo aver effettuato il pre-ordine di GTA 6, gironata che sarà comunque storica per un gioco che aspettiamo da 13 anni, lamentele o meno, il circolo mediatico di GTA rimarrà troppo potente x.com

GTA 6 sta ricevendo troppo odio in questo sub reddit

GTA 6, il gioco più venduto su PS Store in ogni singola regione al mondoSapevamo che GTA 6 sarebbe stato un successo e non siamo troppo stupiti di dovervi riportare che il videogioco di Rockstar Games è, al momento della scrittura, il titolo più venduto su PS Store in ogn ... msn.com

GTA 6 grafica troppo bella? Il Dubbio fa impazzire i fan!Gta 6 Grafica Ray tracing e dettaglio estremo: perché le immagini fanno discutere. Guardate subito nell'articolo! italiatopgames.it