GTA 6 sarà troppo buonista? L’allarme dell’ex autore fa tremare i fan

Da imiglioridififa.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mentre il conto alla rovescia ci avvicina inesorabilmente al 19 novembre 2026 (e mentre i lavoratori di GTA sono in fermento ), una delle preoccupazioni più grandi che ronza nella testa dei fan storici di Grand Theft Auto VI è appena tornata a galla in modo prepotente. Il timore che le nuove avventure a Vice City possano essere “troppo ripulite” o politicamente corrette rispetto al passato non è più solo una teoria da forum, ma ha trovato una sponda indiretta nelle parole di chi quel mondo ha contribuito a crearlo. Nelle scorse ore, Michael Unsworth — l’ex vice-presidente del reparto scrittura di Rockstar Games, che ha lasciato lo studio durante le fasi calde dello sviluppo di GTA 6 — ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti sul futuro degli open world moderni, accendendo una discussione infuocata nelle community americane. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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