Un vasto incendio avvolge Salonicco, con un forte odore di plastica bruciata che si diffonde in tutta la città. Le fiamme si estendono rapidamente, mentre le autorità hanno lanciato l’allerta anche a Creta e Atene. Sono state condivise immagini di fumo denso e fiamme che lambiscono le zone più vicine. Sul luogo operano numerosi vigili del fuoco e mezzi di soccorso. La situazione rimane sotto stretta osservazione, senza ancora una stima precisa dei danni.

Un forte odore di plastica bruciata percepibile in tutta la città, le preoccupanti immagini che stanno facendo il giro del mondo e il crescente timore per i danni che si riscontreranno.Continua a imperversare il devastante incendio scoppiato intorno alle 20.30 del 4 luglio in Grecia, vicino alla città diSalonicco, dove le fiamme hanno già ridotto in cenere due fabbriche. Ininterrotto il lavoro dei vigili del fuoco che al momento sono al lavoro nei pressi dellefabbriche vicino a Oreokastro, località situata nella periferia nord-occidentale della seconda città più grande della Grecia. Il fronte dell’incendio, infatti, si è velocemente esteso coinvolgendo diverse attività commerciali e provocandoevacuazioni negli insediamenti vicini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grecia, vasto incendio attanaglia Salonicco: allerta anche a Creta e Atene

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