GP di Gran Bretagna la diretta | Antonelli e la Mercedes contro le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, Andrea Kimi Antonelli si è confrontato con le Ferrari di Leclerc e Hamilton, oltre a sfidare il compagno di squadra di quest’ultimo, George Russell. Ha anche affrontato le McLaren di Norris e Piastri, creando una scena di grande pressione in pista. Antonelli ha disputato una gara intensa contro diversi avversari, evidenziando un confronto diretto con alcuni dei piloti più esperti in pista.

Andrea Kimi Antonelli contro tutti. Contro le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, contro il compagno di squadra George Russell, contro le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Il GP. 🔗 Leggi su Motori.ilmessaggero.it

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F1 GP GRAN BRETAGNA | GARA LIVE Kimi Antonelli contro Ferrari! Chi vincerà Silverstone

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