Gotti boccia Bircolotti | Siamo onesti con Siena
A 48 ore dall’estrazione, il capitano del Drago afferma che preferisce essere onesto con Siena e commenta che, se non si corre, si perde sempre. Gotti sottolinea l’importanza della partecipazione, aggiungendo che ogni Palio che non si disputa rappresenta una perdita. La tensione cresce in attesa del sorteggio, mentre il team si prepara per la corsa imminente.
"Correre è sempre bello, ogni Palio non corso è sempre perso", chiosa il capitano del Drago Jacopo Gotti in attesa dell’estrazione che avviene a 48 ore da Provenzano. Parliamo di Diego Minucci, detto Fastidio: niente ospedale per lui. "E’ salito in ambulanza ma l’hanno portato alla stalla del Drago. Era a cena con noi dopo il Palio". Cosa ha detto al fantino? "Che ha fatto quello che gli avevamo indicato. Correndo con il cervello senza prendere rischi inutili. Cercando tutti gli spazi che la corsa gli consentiva. Ha fatto grandi traiettorie. Ancora un po’ acerbo alla mossa. La freddezza è comunque una sua dote". Fastidio, soprannome evocativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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