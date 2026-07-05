gli usa rubano miliardi al venezuela e per gli aiuti dopo il terremoto mettono quattro soldi

Gli Stati Uniti hanno trasferito miliardi di dollari dal Venezuela, mentre per gli aiuti umanitari dopo il terremoto del 24 giugno hanno destinato una somma molto inferiore. Le immagini aeree di La Guaira mostrano i danni causati dal doppio sisma, considerato uno dei peggiori eventi sismici recenti nel Paese. La città ha subito danni estesi e devastanti, con edifici distrutti e infrastrutture compromesse.

Le immagini aeree di La Guaira, la cittadina venezuelana su cui il doppio sisma del 24 giugno si è abbattuto con tutta la sua furia devastante, sono l’emblema della peggior catastrofe nella storia recente del Paese sudamericano. Mentre si procede con il tragico conteggio delle vittime — nel momento in cui scriviamo sono più di 2mila — e il bilancio dei danni, è doveroso analizzare le rovinose conseguenze del terremoto alla luce dello strangolamento economico cui il Venezuela è sottoposto da anni a causa delle sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti, uno degli strumenti utilizzati da Washington per garantire il proprio ordine nella regione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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