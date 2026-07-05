Gila si allontana Manna ha pronte le alternative
Dopo il fallimento dell’accordo con Gila dalla Lazio, il Napoli sta cercando nuovi difensori. La società ha già in mente alcune opzioni per rinforzare la linea difensiva e supportare il nuovo allenatore. Non sono stati ancora annunciati nomi ufficiali, ma le trattative sono in corso. La volontà è di trovare rapidamente un sostituto che possa integrarsi nel team prima dell’inizio della stagione.
Con l’affare Gila dalla Lazio ormai sfumato, la dirigenza del Napoli è al lavoro su possibili alternative per regalare un nuovo difensore al neo tecnico azzurro Allegri. Secondo quanto riferisce Il Mattino, tra i nomi monitorati c’è quello di Mbekezeli Mbokazi, difensore che si è messo in evidenza con il Sudafrica alla Coppa del Mondo. Il suo agente, nelle scorse ore, ha confermato l’interesse del Napoli, lasciando aperta la porta a un possibile trasferimento in azzurro. Così come potrebbe piacere il classe 2008 Andrea Natali o il 2006 Lucas Herrington (anche lui al Mondiale). La linea del club, però, resta invariata: prima alleggerire la rosa con alcune cessioni e, soltanto successivamente, intervenire in entrata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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#Gila si allontana dal #Napoli, #Manna ha già pronte le alternative: i nomi – Il Mattino x.com
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