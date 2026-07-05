Dopo il fallimento dell’accordo con Gila dalla Lazio, il Napoli sta cercando nuovi difensori. La società ha già in mente alcune opzioni per rinforzare la linea difensiva e supportare il nuovo allenatore. Non sono stati ancora annunciati nomi ufficiali, ma le trattative sono in corso. La volontà è di trovare rapidamente un sostituto che possa integrarsi nel team prima dell’inizio della stagione.

Con l’affare Gila dalla Lazio ormai sfumato, la dirigenza del Napoli è al lavoro su possibili alternative per regalare un nuovo difensore al neo tecnico azzurro Allegri. Secondo quanto riferisce Il Mattino, tra i nomi monitorati c’è quello di Mbekezeli Mbokazi, difensore che si è messo in evidenza con il Sudafrica alla Coppa del Mondo. Il suo agente, nelle scorse ore, ha confermato l’interesse del Napoli, lasciando aperta la porta a un possibile trasferimento in azzurro. Così come potrebbe piacere il classe 2008 Andrea Natali o il 2006 Lucas Herrington (anche lui al Mondiale). La linea del club, però, resta invariata: prima alleggerire la rosa con alcune cessioni e, soltanto successivamente, intervenire in entrata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gila si allontana, Manna ha pronte le alternative

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#Gila si allontana dal #Napoli, #Manna ha già pronte le alternative: i nomi – Il Mattino x.com

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