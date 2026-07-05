Germania la mamma accanto le famiglie coi genitori e la scusa degli scarafaggi | storia del fallimento di Nagelsmann

Jürgen Klopp ha manifestato disponibilità a guidare la nazionale tedesca di calcio, affermando di essere pronto. Attualmente è sotto contratto con il club Red Bull fino al 2029 e aspetta il via libera da parte della società. La decisione ufficiale non è ancora stata presa, ma il tecnico ha espresso interesse a prendere la guida della nazionale. La situazione rimane in sospeso mentre si attende una risposta definitiva.

Jürgen Klopp da un paio di giorni ha già dato la disponibilità ad accettare la panchina della Germania: “Sono pronto” ha detto, ora attende il via libera dalla Red Bull con cui è sotto contratto fino al 2029. Nell’attesa si fanno i conti con il passato e, come in tutte le spedizioni finite male della Germania, escono i particolari di una convivenza tra squadra e allenatore non proprio ottimale. Julian Nagelsmann ha rassegnato le dimissioni venerdì mattina, ricevendo in cambio sette milioni, ovvero la metà di quanto gli spettava fino al 2028. Nel mese negli Usa non è stato capace di costruire un clima armonioso durante un periodo così lungo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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