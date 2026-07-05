Gente d’Irlanda sui monti arrivano i Whisky Trail

La 22esima edizione di Orientoccidente, festival dedicato alle culture musicali, è iniziata in Valdarno. La manifestazione si svolge tra luglio e agosto e coinvolge diverse località della zona. Nell’ambito dell’evento, sono stati annunciati i Whisky Trail, un percorso dedicato alla scoperta di whisky irlandesi. La manifestazione si svolge in concomitanza con altre iniziative culturali nella regione, senza ulteriori dettagli su date o partecipanti specifici.

Arezzo, 5 luglio 2026 – Partita la 22esima edizione di Orientoccidente, il festival delle culture musicali che si svolge fra luglio e agosto in Valdarno. Fra memoria, musiche del mondo, sperimentazioni contemporanee e canzone d’autore, sono programmati, 20 spettacoli fra musica, teatro e «cinema attivo». A proposito di cinema inizia domani 6 luglio la rassegna di film in pellicola «La nostra memoria inquieta», che quest’anno è dedicata all’attore Al Pacino. Oggi intanto il festival prevede la musica celtica di Whisky Trail a l Circolo Pratomagno di Modine. Lo spettacolo, intitolato “ Irlanda in Pratomagno “ inizierà alle 17. La storica band... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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