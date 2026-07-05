Lo chef bistellato ha spiegato che non ha modificato i bigoli, preferendo conservarne l’autenticità, limitandosi a aggiungere un tocco mediterraneo che richiama la sua esperienza personale. Ha sottolineato che una rivisitazione completa sarebbe stata un errore. La sua proposta si basa su un’interpretazione rispettosa della tradizione, mantenendo intatti gli elementi originali e valorizzando i sapori autentici. La scelta è stata quella di preservare la ricetta tradizionale, evitando stravolgimenti che potrebbero alterarne l’identità.

«Rivisitare i bigoli sarebbe stato un crimine: li abbiamo lasciati loro, “accarezzandoli” soltanto con un tocco più mediterraneo, più vicino alla mia storia». Parola di Gennaro Esposito, due stelle Michelin, che porta a Venezia il suo sguardo sulla cucina italiana senza sovrapporsi ai luoghi, ma cercando un dialogo con essi. Lo chef campano firma da ottobre 2025 la proposta gastronomica de «La Bauta», il ristorante del Nani Mocenigo Palace, elegante dimora cinque stelle nel sestiere di Dorsoduro, tra affreschi settecenteschi, vetri di Murano e un giardino segreto. Chef Esposito, che cosa l’ha convinta ad accettare questa sfida veneziana?«La colpa di questo sodalizio è tutta di Paolo Caffi, Ceo dell’hotel. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Gennaro Esposito, lo chef bistellato e l'esperienza a Venezia: «La cucina è un ponte di sapori»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ducasse e Vitagliano, atto secondo: la cucina dello chef più stellato al mondo accoglie lo chef della migliore pizza italianaDue chef di fama internazionale si sono riuniti per un menu a quattro mani presso il Romeo Roma, hotel di lusso in via di Ripetta.

Cena dei Mille: il guest chef sarà il Due Stelle Michelin Gennaro EspositoIl Due Stelle Michelin Gennaro Esposito sarà il guest chef alla settima edizione della Cena dei Mille di Parma, martedì 8 settembre.

Temi più discussi: Crescere è trovare la propria identità: parola della nuova cucina italiana; Beneficenza in Campania 2026: Napoli Food Festival, 1ª edizione; A Milano ha aperto un ristorante controcorrente: basta minimalismo; Rustell’–Festival dell’Arrosticino, a Teramo la seconda edizione consacra i migliori con lo chef Tomei.

Gennaro Esposito, lo chef bistellato e l'esperienza a Venezia: La cucina è un ponte di saporiLo chef campano da ottobre 2025 firma la cucina della Bauta, il ristorante gourmet del Nani Mocenigo Palace: Venezia ha tantissimo da raccontare anche attraverso i suoi piatti, dalle castraure alle s ... corrieredelveneto.corriere.it

Lo chef de La Torre del Saracino parla senza filtri di fine dining, pizza d’autore, influencer e crisi dell’identità italiana: Ci stiamo dimenticando del cliente, imitiamo troppo i ristoranti di Dubai x.com

Lo chef Gennaro Esposito cucinerà a Bologna per il CersaieLo chef Gennaro Esposito, due stelle Michelin, parteciperà alla prossima edizione del Cersaie, la fiera bolognese della ceramica per l'architettura e l'arredobagno, in programma dal 22 al 26 settembre ... ansa.it