Generale Vannacci l' ultima farsa | ecco l' evento di Futuro Nazionale a Sanremo

"Ci vediamo venerdi a Sanremo per temprarci". Il generale Roberto Vannacci ha lanciato sui social un appuntamento sportivo di Futuro nazionale, " La tre giorni dei futuristi ", tra nuoto, corsa campestre e ciclismo, con lo slogan "mens sana in corpore sano" e una postilla, "senza compromessi". "Lo sport è salute. La salute è vita e chi è in salute pesa di meno sul Servizio Sanitario Nazionale ed è psicologicamente più stabile - ha scritto il leader di Futuro nazionale -. La politica è leadership ed esempio. I politici, quindi, dovrebbero dare l'esempio anche nello sport. invece di ballare sui carri del Gay Pride. Prove fisiche per tutti politici! D'altra parte, anche per fare politica ci vuole un fisico bestiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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ROBERTO VANNACCI, Generale e Presidente di Futuro Nazionale ospite di Roberto Rasia a CLOSE UP

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