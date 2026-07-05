I sottomarini della flotta nel Mar Nero sono stati dotati di gabbie anti-drone, dispositivi progettati per impedire l'accesso di droni non autorizzati. Questi sistemi vengono installati per difendere le navi dalle intrusioni aeree indesiderate, creando barriere fisiche e tecniche contro eventuali attacchi o sorveglianze da parte di droni. La misura rappresenta un aggiornamento delle strategie di sicurezza per la protezione delle unità navali.

Lo sviluppo delle capacità dei sistemi senza equipaggio sta modificando profondamente le dottrine di protezione delle infrastrutture militari. L’impiego sempre più esteso di droni aerei e navali nel teatro del Mar Nero ha imposto un aggiornamento delle misure difensive adottate dalla Federazione russa, che sta rafforzando la sicurezza delle proprie installazioni navali attraverso soluzioni passive destinate a ridurre la vulnerabilità delle unità ormeggiate. Le più recenti analisi basate su immagini satellitari indicano che tali contromisure interessano anche la principale base della Flotta del Mar Nero, trasferita a Novorossijsk. Cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gabbie anti-drone sui sottomarini: ecco come i russi proteggono la flotta del Mar Nero

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Ukrainian drones target Russia's submarine fleet in Kamchatka; the fleet is 7,400 km from the front

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