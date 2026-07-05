Futuro Orsolini il tempo stringe | senza rinnovo la cessione diventa probabile
Il contratto di Riccardo Orsolini con il Bologna scade nel giugno del 2027. Senza un rinnovo, la società potrebbe decidere di cederlo durante la finestra di mercato estiva. La trattativa per prolungare l’accordo non ha ancora portato a risultati definitivi. La decisione sulla sua eventuale cessione dipenderà dall’esito delle prossime settimane.
Il futuro di Riccardo Orsolini al Bologna appare in dubbio con il numero 7 dei rossoblu che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e potrebbe salutare in estate se non dovesse arrivare l’accordo per il rinnovo. Resta in dubbio il futuro di Orsolini (Ansa Foto) – calciomercato.it L’esterno offensivo ha più volte dichiarato di trovarsi bene a Bologna e sarebbe pronto a proseguire la sua carriera in rossoblu, ma al momento c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il Bologna avrebbe messo sul piatto circa 2 milioni di euro all’anno per il giocatore che, però, non ha ancora accettato la proposta della società. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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L’olandese è l’alternativa più concreta al bianconero Miretti. Il numero 7 ha una proposta di rinnovo da lungo tempo. Koopmeiners e Orsolini, urgono risposteL’olandese è considerato l’opzione più concreta al posto di Miretti, che ha una proposta di rinnovo da tempo.
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