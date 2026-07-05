Il futuro di Riccardo Orsolini al Bologna appare in dubbio con il numero 7 dei rossoblu che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e potrebbe salutare in estate se non dovesse arrivare l’accordo per il rinnovo. Resta in dubbio il futuro di Orsolini (Ansa Foto) – calciomercato.it L’esterno offensivo ha più volte dichiarato di trovarsi bene a Bologna e sarebbe pronto a proseguire la sua carriera in rossoblu, ma al momento c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il Bologna avrebbe messo sul piatto circa 2 milioni di euro all’anno per il giocatore che, però, non ha ancora accettato la proposta della società. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Futuro Orsolini, il tempo stringe: senza rinnovo la cessione diventa probabile

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L’olandese è l’alternativa più concreta al bianconero Miretti. Il numero 7 ha una proposta di rinnovo da lungo tempo. Koopmeiners e Orsolini, urgono risposteL’olandese è considerato l’opzione più concreta al posto di Miretti, che ha una proposta di rinnovo da tempo.

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