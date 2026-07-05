Futuro Nazionale supera la Lega | chi vota Vannacci e perché il partito continua a crescere
Nel mese di giugno, Futuro Nazionale ha superato la Lega nel sostegno elettorale. Il partito, guidato da un candidato ufficiale, ha visto aumentare i voti tra gli elettori, mentre la Lega ha registrato una diminuzione. Le ragioni di questa crescita non sono ancora chiare, ma si osserva un continuo incremento di preferenze per Futuro Nazionale, che si posiziona ora come una delle forze politiche più in evidenza.
C’è un dato che, più di ogni altro, ha caratterizzato il panorama politico del mese di giugno: la crescita di Futuro Nazionale. Il movimento guidato da Roberto Vannacci continua infatti a guadagnare terreno e, secondo l’analisi pubblicata dal Corriere della Sera su dati elaborati dal sondaggista Nando Pagnoncelli, raggiunge il 6% delle intenzioni di voto, superando la Lega, attestata al 5,6%. Un risultato che potrebbe modificare gli equilibri del centrodestra e aprire nuovi scenari in vista delle prossime competizioni elettorali. Un partito radicato nell’elettorato di destra. L’identità politica dell’elettorato di Futuro Nazionale appare ben definita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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BIDIMEDIA (TELEGRAM) * SONDAGGIO SWG: FRATELLI D’ITALIA IN CALO, FUTURO NAZIONALE SUPERA LA LEGA x.com
Il sondaggio di Youtrend per SkyTg24 conferma la crescita di Futuro Nazionale. Il partito dell’ex generale si porta oltre il 6%. Dall’altra parte continua il del centrodestra, con FdI ai minimi e la Lega ormai superata da Avs: https://fanpa.ge/RrSbG facebook
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