Furto di fiale di Fentanyl all' Ospedale Israelitico di Roma | sicurezza da operetta e voci che si spingono fino a Mossad e Vaticano
Sono state rubate ottanta fiale di Fentanyl dall'Ospedale Israelitico di Roma. Il furto è stato compiuto senza particolari difficoltà, sfruttando un buco nella cassaforte. La vicenda ha suscitato preoccupazioni e voci di possibili collegamenti con agenzie di intelligence o istituzioni religiose, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali al riguardo. La sicurezza dell'ospedale è stata definita inadeguata.
Il buco nella cassaforte che ha fatto tremare Palazzo Chigi Ottanta fiale. Non ottanta euro, non ottanta banane: ottanta fiale di uno degli oppioidi più letali in circolazione, sfilate da un ospedale nel cuore di Roma con la grazia di chi ritira un pacco alla posta. Nessuna effrazione, nessun allarme impazzito, nessuna telecamera a raccontare la scena — perché in quella stanza, semplicemente, le telecamere non c'erano. A Palazzo Chigi la notizia deve aver acceso più di una scrivania: riunione convocata in tutta fretta, regia del sottosegretario Alfredo Mantovano (quello con la delega ai servizi segreti) e in sala i vertici della lotta alla droga, della Salute regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Rubate 80 fiale di fentanyl all'Ospedale Israelitico a Roma, riunione di urgenza a palazzo Chigi
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