Notizia in breve

Sono state rubate ottanta fiale di Fentanyl dall'Ospedale Israelitico di Roma. Il furto è stato compiuto senza particolari difficoltà, sfruttando un buco nella cassaforte. La vicenda ha suscitato preoccupazioni e voci di possibili collegamenti con agenzie di intelligence o istituzioni religiose, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali al riguardo. La sicurezza dell'ospedale è stata definita inadeguata.