Sono stati controllati dodici dipendenti dell’ospedale Israelitico di Roma dopo il furto di 80 fiale di fentanyl, un farmaco anestetico molto potente. La polizia sta cercando di risalire a quando la partita di Fentanest, il farmaco coinvolto, è stata consegnata nell’ospedale della Magliana, per ricostruire il momento del furto, avvenuto per un valore stimato di alcune decine di migliaia di euro. Al momento, non ci sono arresti.

Capire quando la partita di Fentanest, farmaco anestetico a base di fentanyl, è stata consegnata all’ospedale Israelitico di Roma, alla Magliana, per ricostruire quando è avvenuto il furto di 80 fiale per un valore di alcune decine di migliaia di euro. Un passo fondamentale nelle indagini dei carabinieri — anche per definire se ci sia stato un basista oppure no — che ieri hanno effettuato un’ispezione nella struttura sanitaria per accertare cosa c’è scritto sui registri delle consegne dei medicinali e sulle presenze del personale, e anche quali fossero a fine giugno le misure di sicurezza adottate nella portineria e nel reparto Farmacia dove si trova la cassaforte. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Furto di fentanyl in ospedale, i sospetti su un basista: controllati dodici dipendenti

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