Un padre ha affermato di aver pagato per far morire la propria figlia di 24 anni. La ragazza è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Le sue parole sono state pronunciate durante un confronto con le forze dell’ordine, che indagano sulla vicenda. La famiglia ha riferito che il padre si trova in uno stato di grande sofferenza, senza fornire ulteriori dettagli.

Ci sono frasi che non dovrebbero mai uscire dalla bocca di un genitore. Parole che nascono dal dolore più puro e che, appena pronunciate, restano sospese nell’aria come un’accusa e una supplica insieme. A Napoli, in queste ore, una famiglia aspetta risposte. E ogni minuto che passa pesa come un macigno. Perché quando una ragazza di 24 anni entra in ospedale per un intervento e poi le sue condizioni precipitano, non basta più il silenzio, non bastano le spiegazioni generiche. Servono fatti, documenti, passaggi chiari. E soprattutto serve capire cosa sia successo davvero in quelle ore in cui tutto è cambiato. Il ricovero, l’intervento e il peggioramento improvviso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Francesca morta a 24 anni, il padre non si dà pace: “Ho pagato per farla morire”

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