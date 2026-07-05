Le indagini giudiziarie non sono alla base delle mosse politiche della sinistra a Milano. Le accuse e le inchieste in corso non sembrano influenzare le strategie dei partiti. Le voci di una possibile svolta a sinistra, con una giunta più radicale, continuano a circolare senza che ci siano collegamenti diretti con le attività investigative. Le decisioni politiche sembrano procedere indipendentemente dalle inchieste in corso.

No, non saranno i pubblici ministeri i suggeritori-ombra della campagna per impiantare l'anno prossimo a Milano una giunta di sinistra radicale. Mentre si scaldano i motori per le primarie più affollate della storia, un dato sembra ormai chiaro: chi all'interno della maggioranza attuale pensava di usare le inchieste sull'urbanistica per invocare la "discontinuità" con la gestione di Beppe Sala dovrà rinunciare a utilizzare le indagini della Procura come arma impropria per imporre la sua visione della città. Per due motivi: sulle indagini iniziate in questi anni si stanno abbattendo una serie di sconfessioni man mano che le iniziative dei pm arrivano al vaglio dei giudici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Franano le inchieste dei giustizialisti. E le velleità della sinistra anti-Sala

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sala e le inchieste sull'urbanistica a Milano, il sindaco si toglie un peso: «Parole violente dei pm usate per screditarci»Il sindaco di Milano ha commentato le accuse emerse nelle recenti inchieste sull’urbanistica, definendole parole violente dei pm usate per...

Due pesi, due misure: Pivetti a processo, le inchieste sulla sinistra finite in un vicolo ciecoDue inchieste sulla gestione del Covid hanno portato a esiti diversi, nonostante abbiano coinvolto le stesse mascherine, certificati e produttori.