Franano le inchieste dei giustizialisti E le velleità della sinistra anti-Sala

Da ilgiornale.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini giudiziarie non sono alla base delle mosse politiche della sinistra a Milano. Le accuse e le inchieste in corso non sembrano influenzare le strategie dei partiti. Le voci di una possibile svolta a sinistra, con una giunta più radicale, continuano a circolare senza che ci siano collegamenti diretti con le attività investigative. Le decisioni politiche sembrano procedere indipendentemente dalle inchieste in corso.

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No, non saranno i pubblici ministeri i suggeritori-ombra della campagna per impiantare l'anno prossimo a Milano una giunta di sinistra radicale. Mentre si scaldano i motori per le primarie più affollate della storia, un dato sembra ormai chiaro: chi all'interno della maggioranza attuale pensava di usare le inchieste sull'urbanistica per invocare la "discontinuità" con la gestione di Beppe Sala dovrà rinunciare a utilizzare le indagini della Procura come arma impropria per imporre la sua visione della città. Per due motivi: sulle indagini iniziate in questi anni si stanno abbattendo una serie di sconfessioni man mano che le iniziative dei pm arrivano al vaglio dei giudici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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