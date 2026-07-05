Formula 1 incredibile Ferrari al Gp di Gran Bretagna!

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, con la Ferrari che ha conquistato il primo posto. La gara è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena, e nel finale la doppietta è sfumata. La Ferrari ha ottenuto un risultato importante, anche se non è riuscita a completare la doppietta.

Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Silverstone al termine di una gara ricca di colpi di scena e regala alla Ferrari un successo prezioso, anche se nel finale sfuma una possibile doppietta. A completare il podio sono George Russell e Lewis Hamilton, con il britannico che paga una penalità per falsa partenza e viene superato negli ultimi giri dopo l’ingresso della safety car provocato dall’uscita di pista di Max Verstappen. La corsa si era aperta nel migliore dei modi per la scuderia di Maranello. Alla partenza, infatti, Leclerc aveva preso subito il comando davanti al compagno di squadra Hamilton, approfittando dello scatto non perfetto del poleman Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Ho fatto una rimonta incredibile su F1 25 in Gran Bretagna!!

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