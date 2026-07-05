football americano terzo scudetto per i guelfi di firenze il secondo consecutivo

I Guelfi Firenze di football americano hanno vinto il loro terzo scudetto, il secondo consecutivo, battendo i Panthers Parma 53-43 nello stadio Paolo Mazza di Ferrara. La partita, valida per l'XLV Italian Bowl, si è conclusa con un punteggio alto e molte giocate spettacolari.

Terzo scudetto per i Guelfi Firenze di football americano che si confermano Campioni d’Italia. Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara i biancoviola hanno battuto (53-43) i Panthers Parma al termine di un XLV Italian Bowl emozionante e ricco di grandi giocate. Per la società del presidente Alessandro Dallai si tratta di un back-to-back, ovvero il secondo scudetto consecutivo dopo quello vinto lo scorso anno contro i Dolphins Ancona a Toledo in Ohio (si giocò negli Stati Uniti grazie ad un accordo che era stato sottoscritto tra la Fidaf, la federazione italiana e l’Nfl, la lega statunitense). I Guelfi, durante questa stagione sono stati capaci solo di vincere: una striscia di 22 successi consecutivi nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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