Fiona May ha stabilito un nuovo record nel salto in lungo, migliorando il suo precedente e portando il record europeo a una distanza superiore ai 7 metri e 20 centimetri. La gara si è svolta in una palestra indoor, con una folla di spettatori che ha applaudito il risultato. La atleta ha centrato l’obiettivo con una performance che ha superato le aspettative, confermando la sua posizione tra le migliori nel continente.

Fiona May è sempre stata un volto simbolo dell’atletica tricolore, sempre in prima fila, sempre all’arrembaggio, sempre pronta a inanellare prestazioni da urlo, sempre squisita nel concedersi anche fuori dalla pedana e di diventare un esempio tout court, una paladina dello sport italiano. Classe 1969, nata in Gran Bretagna, divenne italiana nel 1994 dopo il matrimonio con Gianni Iapichino e regalò perle indelebili a tutti gli appassionati, che si innamorarono del salto in lungo e delle sue gesta. Due volte Campionessa del Mondo (a Göteborg 1995 e a Edmonton 2001), due volte argento alle Olimpiadi (Atlanta 1996 e Sydney 2000) e primatista italiana per quasi 28 anni dall’ultima fiammata: volò a 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fiona May, l’icona senza tempo; Larissa Iapichino, l’energia di un record tranciante. Il testimone di famiglia e il miglior volo d’Europa

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