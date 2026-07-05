Ferrara presunte violenze sessuali ai danni di tre bambine | indagato il vicino di casa di 57 anni

Da corrieredibologna.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 57 anni, residente nella stessa zona delle bambine, è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale aggravata. Le accuse riguardano presunte palpeggiamenti su tre bambine di 9, 12 e 14 anni, avvenuti in più occasioni. L'indagato è stato ascoltato dagli inquirenti e si trova in stato di libertà. Le vittime sono state tutte sentite dagli investigatori.

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Un 57enne di nazionalità straniera è indagato a piede libero per violenza sessuale aggravata perché avrebbe palpeggiato in più di un'occasione tre bambine di 9, 12 e 14 anni. I fatti, attualmente al centro di verifiche approfondite e accertamenti da parte degli investigatori della polizia di Stato, sarebbero avvenuti a Ferrara tra l'estate del 2025 e la scorsa primavera all'interno di un condominio cittadino dove l'uomo e le famiglie delle piccole abitavano. In tutto, la Procura di Ferrara gli contesta almeno undici episodi di palpeggiamenti proibiti in zone intime nei confronti delle bimbe, aggravati dall'età delle giovani. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Si parla di: Ferrara, accusato di violenza a tre bambine.

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