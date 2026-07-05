Fentanyl | il furto e la situazione in Italia parla l’esperta dell’Iss
Un esperto dell'Istituto Superiore di Sanità ha descritto il Fentanyl come la ‘droga degli zombie’, evidenziando come questa sostanza provochi effetti devastanti sulla salute, con persone che si muovono lentamente e in modo anomalo. In Italia, si registra un aumento dei furti di questa droga, che viene spesso rubata da depositi e farmacie. La diffusione di Fentanyl ha portato a un incremento dei casi di overdose e di richieste di intervento sanitario.
La chiamano la ‘droga degli zombieì: le immagini di persone piegate in due, che si muovono al rallentatore, fotografa la gravità dell’impatto del Fentanyl per la salute. Il furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto presso la Farmacia dell’Ospedale Israelitico è dunque “un episodio di particolare gravità, che richiede la massima attenzione da parte delle autorità competenti”. Parola di Simona Pichini, direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità, che sottolinea come questo sia “un evento grave, ma circoscritto, che non modifica il quadro complessivo della gestione e del controllo degli oppioidi ad uso medico nel nostro Paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Fentanyl in Italia: Mafia, Giovani e Pericolo Letale
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