Fentanyl | il furto e la situazione in Italia parla l’esperta dell’Iss

Notizia in breve

Un esperto dell'Istituto Superiore di Sanità ha descritto il Fentanyl come la ‘droga degli zombie’, evidenziando come questa sostanza provochi effetti devastanti sulla salute, con persone che si muovono lentamente e in modo anomalo. In Italia, si registra un aumento dei furti di questa droga, che viene spesso rubata da depositi e farmacie. La diffusione di Fentanyl ha portato a un incremento dei casi di overdose e di richieste di intervento sanitario.