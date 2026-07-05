FC 26 attacco atomico | arriva Nicolas Jackson 95
Alle 19:00, nel menu di Ultimate Team di FC 26, è stato aggiunto Nicolas Jackson come nuovo attaccante. La sua presenza rappresenta un'opzione offensiva considerata molto potente, grazie alle sue caratteristiche di velocità, forza e capacità di finalizzazione. Jackson si presenta come un centravanti completo, capace di incidere in area avversaria. L'aggiornamento si concentra sull’introduzione di questa figura nel reparto offensivo del gioco, offrendo ai giocatori nuove possibilità di attacco.
Un fulmine in attacco: Nicolas Jackson “Cacciatori di gloria” sbarca su FC 26. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team mette sul piatto un’opzione offensiva a dir poco devastante per chiunque cerchi un centravanti completo, atletico e letale sotto porta. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Nicolas Jackson, che fa il suo ingresso nella campagna Festival del calcio: Glory Hunters con una straordinaria versione speciale da 95 di OVR. Siamo di fronte a un attaccante moderno, dotato di uno scatto bruciante e di una fisicità straripante. Per completare il pacchetto di sfide richiesto e fare vostro questo oggetto non scambiabile avete a disposizione una settimana intera: la scadenza ufficiale è fissata tra esattamente 7 giorni (arrotondando il timer di gioco di 6 giorni e 23 ore). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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