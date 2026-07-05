FC 26 attacco atomico | arriva Nicolas Jackson 95

Un fulmine in attacco: Nicolas Jackson “Cacciatori di gloria” sbarca su FC 26. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team mette sul piatto un’opzione offensiva a dir poco devastante per chiunque cerchi un centravanti completo, atletico e letale sotto porta. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Nicolas Jackson, che fa il suo ingresso nella campagna Festival del calcio: Glory Hunters con una straordinaria versione speciale da 95 di OVR. Siamo di fronte a un attaccante moderno, dotato di uno scatto bruciante e di una fisicità straripante. Per completare il pacchetto di sfide richiesto e fare vostro questo oggetto non scambiabile avete a disposizione una settimana intera: la scadenza ufficiale è fissata tra esattamente 7 giorni (arrotondando il timer di gioco di 6 giorni e 23 ore). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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