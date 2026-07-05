Faraoni e Leoni l’Africa ora sogna Egitto un cucchiaio di gloria Salah Marocco spietato il Canada a casa

Due squadre africane sono rimaste in corsa agli ottavi del mondiale, dopo aver superato i turni con nove formazioni eliminate e una in dieci. L’Egitto ha conquistato un gol decisivo di Salah, mentre il Marocco ha eliminato il Canada. La presenza di queste squadre rappresenta un segnale di crescita del nazionale africano nel torneo. La competizione si sta riducendo a due squadre del continente.

L’Africa c’è, con le due squadre più mature. Erano in 10 nei gironi, nove ai sedicesimi, agli ottavi ne sono rimaste solo due, ma sono il segno di un calcio che sta cambiando. L’Egitto del Faraone Salah e il Marocco che ringrazia il sottovaluto Azzedine Ounahi, l’uomo che all’ultimo mondiale era solo un numero e oggi è un nome che fa paura. Prima gli egiziani. Mohamed Salah detto Momo è il Faraone dell’Egitto che battendo l’Australia ai rigori ha centrato un risultato storico, arrivando per la prima volta agli ottavi. Dove affronterà l’Argentina di Messi e non potrà certo essere favorita, ma intanto il gruppo allenato da Hossam Hassan, che in Salah ha il suo profeta, ha già fatto il massimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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