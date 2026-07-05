Nel match dei quarti di finale del Mondiale, il Marocco ha vinto contro il Canada 3-0. Dopo un primo tempo difficile, la squadra marocchina ha cambiato atteggiamento nella ripresa, segnando tre reti. Il risultato ha permesso al Marocco di accedere ai quarti di finale. La partita si è conclusa con il successo del team marocchino, che ha superato il Canada con un risultato netto.

Il Marocco, dopo un primo tempo non privo di difficoltà, cambia totalmente faccia nella ripresa e riesce così a battere per 3-0 il Canada e conquistare i quarti di finale del Mondiale. Per la nazionale allenata da Mohamed Ouahbi decisive le reti di Ounahi (doppietta) e Rahimi. Termina invece agli ottavi il cammino del Canada, che può comunque dirsi soddisfatto del percorso fatto. Ad attendere Hakimi e compagni, nel prossimo turno, ci sarà la Francia. Ecco, intanto, quali sono stati i 3 top e i 3 flop della partita al Fantacampionato Mondiale. Il giocatore con il fantavoto più alto di Canada-Marocco non poteva che essere Azzedine Ounahi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Canada-Marocco

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