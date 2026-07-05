F1 Silverstone | Antonelli trionfa nella Sprint conquista la pole su Leclerc superando Hamilton

Da napolipiu.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna 2026, superando Leclerc e Hamilton nella Sprint. È la prima volta che un pilota conquista la prima posizione in questa gara storica. Antonelli ha preceduto gli altri concorrenti, segnando il miglior tempo e qualificandosi in testa per la gara principale. La sua prestazione ha rappresentato un risultato senza precedenti in questa stagione.

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Kimi Antonelli in Pole Position al Gran Premio di Gran Bretagna 2026. Un Trionfo Storico. Kimi Antonelli ha fatto la storia al Gran Premio di Gran Bretagna, conquistando la pole position nella nona gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il giovane pilota bolognese, che corre per il Mercedes AMG F1 Team, ha fermato il cronometro a 1’28?11, garantendosi la partenza dal primo posto nella gara di domenica, in programma alle 16:00 ora italiana. Questo risultato segna la prima pole di un pilota italiano dal 1953, anno in cui Alberto Ascari aveva preso il primo posto in griglia. La Griglia di Partenza. La prima fila vedrà Kimi Antonelli affiancato dalla Ferrari di Charles Leclerc, che ha firmato un tempo di 1’28?286, distanziato di soli 175 millesimi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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