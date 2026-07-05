F1 Silverstone | Antonelli trionfa nella Sprint conquista la pole su Leclerc superando Hamilton

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna 2026, superando Leclerc e Hamilton nella Sprint. È la prima volta che un pilota conquista la prima posizione in questa gara storica. Antonelli ha preceduto gli altri concorrenti, segnando il miglior tempo e qualificandosi in testa per la gara principale. La sua prestazione ha rappresentato un risultato senza precedenti in questa stagione.