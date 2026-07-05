F1 Silverstone | Antonelli trionfa nella Sprint conquista la pole su Leclerc superando Hamilton
Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna 2026, superando Leclerc e Hamilton nella Sprint. È la prima volta che un pilota conquista la prima posizione in questa gara storica. Antonelli ha preceduto gli altri concorrenti, segnando il miglior tempo e qualificandosi in testa per la gara principale. La sua prestazione ha rappresentato un risultato senza precedenti in questa stagione.
Kimi Antonelli in Pole Position al Gran Premio di Gran Bretagna 2026. Un Trionfo Storico. Kimi Antonelli ha fatto la storia al Gran Premio di Gran Bretagna, conquistando la pole position nella nona gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il giovane pilota bolognese, che corre per il Mercedes AMG F1 Team, ha fermato il cronometro a 1’28?11, garantendosi la partenza dal primo posto nella gara di domenica, in programma alle 16:00 ora italiana. Questo risultato segna la prima pole di un pilota italiano dal 1953, anno in cui Alberto Ascari aveva preso il primo posto in griglia. La Griglia di Partenza. La prima fila vedrà Kimi Antonelli affiancato dalla Ferrari di Charles Leclerc, che ha firmato un tempo di 1’28?286, distanziato di soli 175 millesimi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Segui gli aggiornamenti su Antonelli.
Notizie e thread social correlati
Favola Antonelli a Silverstone, battuto Hamilton. Vince la sua prima Sprint in F1 superando HamiltonKimi Antonelli vince la Sprint al Gran Premio di Gran Bretagna, nona tappa del Mondiale di Formula 1.
Lewis Hamilton conquista la pole per la Sprint a Silverstone! Antonelli beffato, Leclerc in seconda filaLewis Hamilton ha ottenuto la pole position nella Sprint Qualifying di Silverstone, qualificandosi primo per la gara di domenica.
Temi più discussi: F1, GP Gran Bretagna: Antonelli vince la gara Sprint | Quattroruote.it; F1, Antonelli vince la Sprint a Silverstone: i risultati; F1: Antonelli vince la gara sprint in Inghilterra, seconda la Ferrari di Hamilton; F1, Antonelli domina gara sprint a Silverstone: ordine d'arrivo e nuova classifica piloti.
ANTONELLI INIZIA BENE IL WEEKEND A SILVERSTONE ? Spettacolo a Silverstone: Kimi Antonelli trionfa nella Sprint Race in Gran Bretagna dopo un bellissimo duello con Lewis Hamilton Con questo successo l'italiano allunga di tre punti in classifi facebook
Andrea Kimi Antonelli vince la Sprint di Silverstone 2026. Il pilota Mercedes beffa Hamilton, firma il giro veloce e allunga nel Mondiale F1. #kimiantonelli #mercedes #silverstone #formula1 #f1 x.com
F1, Antonelli domina gara sprint a Silverstone: ordine d'arrivo e nuova classifica pilotiKimi Antonelli trionfa nella gara sprint del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Oggi, sabato 4 luglio, il pilota della Mercedes si impone davanti alla Ferrari dell'idolo di casa L ... adnkronos.com
F1 Bingo Round 9- Silverstone- Gioco di previsioni e sito delle classifiche nei commenti! reddit
F1, Antonelli show a Silverstone: prima la Sprint, poi la pole (a 70 anni dall'ultima volta di Ascari)Il giovanissimo italiano centra una vittoria che vuol dire rilancio dopo le frenate di Barcellona e Spielberg ... msn.com