f1 leclerc vince a silverstone antonelli sfortunato hamilton beffato

Notizia in breve

A Silverstone, Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Formula 1. Kimi Antonelli, che aveva iniziato bene il weekend, è stato coinvolto in un incidente che ha compromesso la sua gara. Lewis Hamilton, invece, ha concluso la corsa senza ottenere il risultato sperato, finendo fuori dalla zona punti. La gara si è conclusa con il pilota monegasco davanti a tutti, mentre Antonelli e Hamilton hanno terminato in posizioni più arretrate.