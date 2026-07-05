F1 Leclerc vince a Silverstone Antonelli sfortunato Hamilton beffato
A Silverstone, Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Formula 1. Kimi Antonelli, che aveva iniziato bene il weekend, è stato coinvolto in un incidente che ha compromesso la sua gara. Lewis Hamilton, invece, ha concluso la corsa senza ottenere il risultato sperato, finendo fuori dalla zona punti. La gara si è conclusa con il pilota monegasco davanti a tutti, mentre Antonelli e Hamilton hanno terminato in posizioni più arretrate.
La Gran Bretagna si conferma come una terra ostile per i piloti italiani. Dopo un weekend finora perfetto, Kimi Antonelli paga dazio alla Dea Bendata, che rovina il suo finale di gara. Il pilota bolognese guida il Gran Premio della Gran Bretagna per più di metà gara, cambia gomme più tardi di tutti: a pochi giri dalla bandiera a scacchi, Kimi gira più forte di tutti e sembra pronto a riprendersi la prima posizione. Quando il bolognese si trovava a pochi secondi dalla testa della gara, ecco l’ennesimo problema tecnico che lo costringe a due soste ai box. A sorridere è Charles Leclerc, che torna alla vittoria dopo più di due anni d’attesa, coronando una prestazione davvero maiuscola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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