F1 GP Silverstone | la partenza e il primo giro Che inizio per le Ferrari!
Nel Gran Premio di Silverstone, le Ferrari sono partite con grande velocità, con Leclerc e Hamilton che sono riusciti a superare Kimi Antonelli, alla guida di una Mercedes, già dopo pochi metri. La gara è iniziata con un avvio molto rapido e aggressivo, mostrando un buon ritmo per entrambe le scuderie. La sequenza di sorpassi nel primo giro ha segnato subito il ritmo della corsa.
Partenza a razzo da parte delle due Ferrari nel Gp di Silverstone, con Leclerc e Hamilton che superano dopo pochi metri la Mercedes di Kimi Antonelli. Guarda la partenza e il primo giro. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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