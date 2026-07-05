F1 GP Silverstone | la partenza e il primo giro Che inizio per le Ferrari!

Notizia in breve

Nel Gran Premio di Silverstone, le Ferrari sono partite con grande velocità, con Leclerc e Hamilton che sono riusciti a superare Kimi Antonelli, alla guida di una Mercedes, già dopo pochi metri. La gara è iniziata con un avvio molto rapido e aggressivo, mostrando un buon ritmo per entrambe le scuderie. La sequenza di sorpassi nel primo giro ha segnato subito il ritmo della corsa.