F1 GP Gran Bretagna 2026 Duello Mercedes – Ferrari all’orizzonte Strategia ed episodi decisivi?

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gran Premio di Gran Bretagna del 2026 si svolgerà domenica 5 luglio alle 16:00. È la nona gara del campionato, che ha visto una Sprint Race vinta da un pilota di 18 anni, seguito da due veterani. La corsa si prospetta come un confronto tra Mercedes e Ferrari, con possibili decisioni strategiche e episodi chiave che potrebbero influenzare l’esito finale.

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L’edizione 2026 del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 comincerà alle ore 16:00 del nostro Paese di domenica 5 luglio. L’appuntamento sarà il nono di un Mondiale sempre più avvincente, che ieri ha mandato in scena una Sprint Race d’alto livello, vinta da Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris. È stata una bella sfida, quella tra il teenager italiano e il veteranissimo britannico, che potrebbe essere replicata nella giornata odierna. In realtà, ci troviamo di fronte a un potenziale testa a testa tra Mercedes e Ferrari, posizionate letteralmente a sandwich sulla griglia di partenza. Fra le due fette di pane argentato – Antonelli in pole position e George Russell quarto – c’è un invitante ripieno rosso, con Charles Leclerc davanti a Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it

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