EXPOAID 2026 la Banda del Sottobosco commuove Rimini Quel cactus donato al Ministro Alessandra Locatelli racconta l’Italia che sa prendersi cura delle persone

Durante l’evento ExpoAID 2026 a Rimini, un momento ha catturato l’attenzione: un cactus donato a un rappresentante del governo. Il gesto, semplice e spontaneo, è stato accompagnato da una breve consegna che ha coinvolto il pubblico presente. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, diventando un simbolo di attenzione e cura verso le persone. Nessun discorso ufficiale, solo un gesto che ha suscitato emozioni e riflessioni tra i partecipanti.

Esistono momenti che, da soli, riescono a sintetizzare il significato di un’intera manifestazione. Momenti che non hanno bisogno di grandi effetti scenici, di discorsi solenni o di elaborazioni accademiche per lasciare un segno profondo. Sono gli istanti nei quali l’inclusione smette di essere un principio scritto nelle leggi o richiamato nei convegni e diventa vita vissuta, emozione condivisa, relazione autentica. È esattamente ciò che è accaduto nella prima giornata di EXPOAID 2026, quando sul palco del Palacongressi di Rimini è salita la Banda del Sottobosco. Pochi minuti sono bastati per trasformare una testimonianza in uno dei momenti... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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