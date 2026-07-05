Europeo Under19 Ucraina-Italia | agli azzurrini serve una vittoria per il 1° posto Segui qui il LIVE

In Galles i ragazzi di Bollini puntano a conquistare la vittoria per chi udere primi il girone B e affrontare la Germania in semifinale. 🔗 Leggi su Numericalcio.it

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