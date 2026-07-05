Europeo Under19 Ucraina-Italia | agli azzurrini serve una vittoria per il 1° posto Segui qui il LIVE
Gli azzurrini under 19 affrontano l'Ucraina in Galles con l'obiettivo di ottenere una vittoria che garantisca loro il primo posto nel girone B. La vittoria permetterebbe di qualificarsi direttamente per le semifinali, dove incontreranno la Germania. La partita si svolge nel contesto del campionato europeo under 19, con i giocatori italiani pronti a cercare il risultato utile per avanzare nel torneo. Seguono aggiornamenti in tempo reale sull'esito della sfida.
In Galles i ragazzi di Bollini puntano a conquistare la vittoria per chi udere primi il girone B e affrontare la Germania in semifinale. 🔗 Leggi su Numericalcio.it
Segui gli aggiornamenti su Ucraina.
Notizie e thread social correlati
Europeo Under 19, segui qui LIVE Croazia-ItaliaÈ in corso la partita tra Croazia e Italia valida per il campionato europeo Under 19.
LIVE Italia-Ucraina, Nations League volley 2026 in DIRETTA: azzurri spalle al muro, serve una vittoriaL’Italia di volley affronta l’Ucraina nella Nations League 2026 con l’obbligo di vincere per mantenere vive le possibilità di qualificazione.
Temi più discussi: Europei U19, le classifiche dei gironi: la situazione dell'Italia; Italia-Ucraina oggi agli Europei Under 19, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita; Azzurrini contro l’Ucraina per semifinali e pass mondiale. Bollini: Non faremo calcoli; Highlights seconda giornata EURO Under 19 2026: vittoria Ucraina, pari per l'Italia con la Croazia.
U19 EURO UCRAINA ITALIA ? Ore 17.00 Bangor City Stadium - Bangor #RaiSport #UcrainaItalia #U19EURO #Under19 #Azzurrini #VivoAzzurro facebook
Bohdan Popov ha conquistato la semifinale dell' #Europeo #Under19 e la qualificazione al #Mondiale #Under20 del 2027! Nella seconda sfida del girone, l' #Ucraina ha superato 2-1 la #Serbia; ultima gara della fase eliminatoria domenica alle 17.00 a Ba x.com
UNDER 19 - Europei, Ucraina-Italia: le formazioni ufficiali: titolare anche l'obiettivo azzurro NataliSi avvicina il fischio di inizio di Ucraina-Italia, match valido per gli Europei Under 19. In campo anche il giovane Andrea Natali, giovane difensore del Bayer Leverkusen, uno dei principali obiettivi ... napolimagazine.com
Italia-Ucraina oggi agli Europei Under 19, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partitaItalia–Ucraina è la partita degli Europei Under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium ( ... fanpage.it