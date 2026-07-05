Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 5 Luglio 2026, un valore di 0,099 €kWh (98,71 €MWh). Si tratta di un calo significativo rispetto a ieri (-6,3%) e di un valore nettamente inferiore rispetto alle medie delle ultime settimane: -26,8% rispetto alla media degli ultimi 7 giorni e -25,0% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni. Questo dato conferma una tendenza ribassista nel breve periodo, offrendo un’opportunità di risparmio per chi si trova nel mercato libero e può beneficiare di tariffe indicizzate al PUN. Per confronto, la media PUN degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,135 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è di 0,132 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,099 €/kWh – 5 Luglio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Big Tech BREAKTHROUGH: Electricity Prices Could DROP for Americans! Shocking Deal Revealed!

Notizie e thread social correlati

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,149 €/kWh – 1 Luglio 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi a 0,149 euro per chilowattora, pari a 148,7 euro per megawattora.

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,142 €/kWh – 2 Luglio 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia si attesta oggi a 0,142 euro per chilowattora, pari a 142,10 euro per megawattora.

Temi più discussi: Bollette luce, il prezzo dell'elettricità salirà del 4,6% da luglio 2026: ecco per quali utenti; Pompe di calore e auto elettriche riducono le bollette?; Quanta energia si consuma con questo caldo; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, 2 luglio: luce e gas in calo.

In un negozio allaccio abusivo alla rete dell'energia elettrica, due arresti. I controlli dei Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto #ANSA x.com

Energia elettrica in forte calo: prezzo PUN oggi a 0,105 €/kWh – 4 Luglio 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il valore di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 4 Luglio 2026, il PUN si attesta ... quifinanza.it

Energia Italia, rinnovabili in calo e bollette più care dell’area euroNel 2025 in Italia il quadro energetico è stato caratterizzato da segnali contrastanti, con le rinnovabili in calo e le bollette caratterizzate dai maggiori aumenti dell’Eurozona. A dirlo è la Relazio ... ecodallecitta.it