Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,099 € kWh – 5 Luglio 2026
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia si attesta oggi a 0,099 euro per kilowattora, pari a circa 98,71 euro per megawattora. Si tratta di un calo rispetto ai valori precedenti, con il PUN (Prezzo Unico Nazionale) che rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso. La quotazione è stata registrata il 5 luglio 2026.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 5 Luglio 2026, un valore di 0,099 €kWh (98,71 €MWh). Si tratta di un calo significativo rispetto a ieri (-6,3%) e di un valore nettamente inferiore rispetto alle medie delle ultime settimane: -26,8% rispetto alla media degli ultimi 7 giorni e -25,0% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni. Questo dato conferma una tendenza ribassista nel breve periodo, offrendo un’opportunità di risparmio per chi si trova nel mercato libero e può beneficiare di tariffe indicizzate al PUN. Per confronto, la media PUN degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,135 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è di 0,132 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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