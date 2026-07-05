Elodie e Franceska Nuredini hanno trascorso una vacanza nel cuore del Cilento, dedicandosi a momenti di relax al mare. Dopo aver partecipato al Milano Pride 2026, durante il quale si sono scambiate un bacio sul carro, hanno scelto di prendersi una pausa senza impegni lavorativi. La coppia ha deciso di passare del tempo insieme in un contesto tranquillo, lontano dall'attenzione pubblica, concentrandosi sulla loro relazione.

Smaltita l'adrenalina del Milano Pride 2026, dove è anche scattato un bacio sul carro, Elodie e Franceska Nuredini hanno deciso di regalarsi una pausa di relax totale senza l'assillo del lavoro. Per staccare la spina, la coppia ha scelto l'incantevole cornice del Cilento, dove sta trascorrendo alcuni giorni all'insegna della buona cucina e della tranquillità. Una vacanza romantica, fatta di scorci suggestivi, tramonti infuocati e momenti di quotidianità vissuti sempre più alla luce del sole. Per il soggiorno campano, Elodie e Franceska hanno scelto una dimora storica immersa nel verde del Parco nazionale del Cilento.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Elodie.

© Gazzetta.it - Elodie e Franceska, passione al mare: vacanza romantica nel cuore del Cilento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elodie e Franceska arrivano al Pride di Milano

Notizie e thread social correlati

Elodie nel Cilento con Franceska Nuredini: sole, mare e passeggiate per qualche giorno di vacanzaElodie ha trascorso alcuni giorni di vacanza nel Cilento, visitando San Marco di Castellabate.

Leggi anche: Elodie e Franceska Nuredini in Cilento: vacanza da fiaba nel castello da oltre 700 euro a notte

Temi più discussi: Elodie e Franceska complici al Pride di Milano 2026, il bacio sul carro e gli strattoni; Elodie e Franceska, vacanze da sogno nel castello in Cilento; Alto che IA: Naiel Aguilera è la tifosa del Paraguay che ha conquistato il web; Maria Esposito e l’amore con Silvia Uras: Ho avuto tanta paura. Il racconto della relazione dell’attrice di Mare Fuori.

Elodie e Franceska Nuredini, l'amore oltre ogni etichetta: una foto, un bacio e nessuna spiegazione. Le relazioni si inventano, niente schemiLa cantante: Le relazioni si inventano, niente schemi. La storia con la ballerina italo-albanese di Genova che ha 11 anni meno di lei ... corriere.it

Elodie e Franceska Nuredini, fuga in Cilento dopo il Pride di Milano: relax e cena gourmet al lussuoso castelloDopo i rumors che si sono rincorsi in queste ultime ore con avvistamenti e foto rubate, sono finalmente arrivati gli scatti ufficiali sui profili social di Elodie e della ballerina ... leggo.it