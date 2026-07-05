Elisa Esposito chiede 7mila euro per fare un regalo a Cristian di Temptation Island | un’armatura di Iron Man

Elisa Esposito ha avviato una raccolta fondi per raccogliere 7.000 euro, con l’obiettivo di acquistare un’armatura di Iron Man da regalare a Cristian. La decisione è stata annunciata da Cristian Mascolino e Soraya Sabetta durante il programma Temptation Island, riferendo che l’ex insegnante aveva deciso di fare questo gesto, definito “a compassione”. Finora non sono stati resi noti dettagli sulla modalità di raccolta o sullo stato attuale della campagna.

"Mossa a compassione" da quanto raccontato da Cristian Mascolino e Soraya Sabetta a Temptation Island, l’ex professoressa di corsivo Elisa Esposito ha deciso di aprire una raccolta fondi: intende raccogliere 7mila euro per acquistare un’armatura di Iron Man da regalare al giovane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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